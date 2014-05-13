Как в Windows уменьшить размер файла гибернации

Существует, как минимум пять разных способов увеличить объем системного раздела. Так, вы можете удалить временные файлы, выполнить сжатие данных на диске, расширить объем системного диска за счет пользовательского раздела, очистить некоторые системные каталоги, например папку WinSxS. Также увеличить объем диска с установленной на нем операционной системой можно, удалив или оптимизировав файл гибернации hiberfil.sys.



Если на вашем компьютере активирован спящий режим, в корне системного раздела операционная система создает скрытый файл hiberfil.sys. Когда вы переводите своего железного друга в спящий режим, в него записывается содержимое RAM. При выходе из спящего режима данные извлекаются и передаются обратно в оперативную память. Таким образом, размер файл гибернации напрямую зависит от объема оперативки.

Некоторые пользователи с целью получения дополнительного места на диске удаляют файл hiberfil.sys. Однако такой способ может оказаться не всегда приемлемым. Особенно это касается Windows 8 и 8.1. Дело в том, что начиная с восьмой версии, в Windows используется новый, более быстрый запуск системы. При выключении компьютера под управлением Windows 8 или 8.1 система замораживает сессию ядра, сохраняя данные в файле hiberfil.sys. То есть если вы его удалите, то ваша восьмерка больше не сможет быстро загружаться.

В Windows 7 всё немножко проще. Если вы не собираетесь использовать спящий режим, файл гибернации можно безболезненно удалить. Для чего сначала нужно перейти в раздел управления электропитанием, найти там опцию «Настройка перехода в спящий режим» и в качестве значения параметра «Переводить компьютер в спящий режим» установить «Никогда».

Затем запускаем консоль CMD (от имени администратора) и выполняем следующую команду:

powercfg -h off

Также в Windows 7 имеется возможность уменьшить размер файла гибернации. По умолчанию его размер составляет 70 или 75 процентов от общего объема RAM (может встречаться и все 100). То есть если объем RAM вашего компьютера составляет 8 Гб, то размер hiberfil.sys в каком случае должен составлять 6 Гб. Установим размер файла гибернации вручную. Для этого откройте командную строку от имени администратора и выполните вот такую команду:

powercfg hibernate size 50

В данном примере мы сократили размер файла hiberfil.sys в два раза. Кстати, если до этого спящий режим у вас был отключен, эта команда его активирует, а заодно установит указанный размер в процентах. Изменения вступают в силу немедленно, в чем вы и сами можете убедиться, просмотрев свойства hiberfil.sys. И еще один момент. 50 процентов является минимальным значением, которое вы можете установить для размера файла спящего режима. Наиболее же оптимальным значением является 55-60 процентов, меньше ставить не рекомендуется, так как система может «не проснуться».